Autor Günther Wessel besuchte das Franken-Landschulheim in Gaibach

Noch bevor alle bayerischen Schüler ins "Homeoffice" geschickt wurden, hörten die Sechstklässler der Gymnasien Gaibach und Gerolzhofen noch eine Lesung von Jugendbuchautor Günther Wessel, organisiert von der Akademie für Kinder-und Jugendliteratur in Volkach und dokumentiert von einem Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks.

Das schreibt das Franken-Landschulheim in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit seiner damals 16-jährigen Tochter Franziska hat Wessel das Sachbuch "You for Future" geschrieben, das auf ihren Erfahrungen als führende Aktivistin der "Fridays for Future"-Bewegung basiert.

Bei der Lesung machte Wessel am Beispiel seiner Tochter deutlich, dass jeder Einzelne etwas für eine bessere Welt tun kann und niemand zu jung dafür ist. Er wies aber auch darauf hin, dass richtiges Handeln manchmal Mut erfordert: Es gebe immer Leute, denen ein Engagement anderer nicht gefalle oder die sich darüber lustig machen würden.

Im Anschluss an die Lesung kam es zum regen Austausch mit den Schülern, die schilderten, was sie privat und in der Schule bereits machen, um das Klima zu schützen, und die weitere Ideen für umweltgerechtes Verhalten sammelten.

Eine Besonderheit dieser Veranstaltung im Konstitutionssaal war die Anwesenheit eines BR-Filmteams, das einen Beitrag über die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach erstellte. Daher wurden nach der Lesung auch einige Schülern interviewt.