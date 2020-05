Autofahrer unter Drogen in Kitzingen und Dettelbach

In der Repperndorfer Straße in Kitzingen hat sich ein 28-Jähriger einer Kontrolle unterziehen müssen. Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Am späten Dienstagnachmittag wurde der Autofahrer laut Polizeibericht angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf das Cannabinoid Tetrahydrocannabinol (THC). Der Mann musste schließlich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Auch in Dettelbach wurde am Dienstagnachmittag in der Bamberger Straße ein 32-Jähriger kontrolliert. Die Ordnungshüter stellten bei ihm ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Obwohl der Autofahrer einen Test verweigerte, sei trotzdem eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt worden, schreibt die Polizei.