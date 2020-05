Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr fuhr ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem VW Golf die B8 von Kitzingen kommend in Richtung Mainbernheim.

Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve soll dem Golf-Fahrer ein weißer VW auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Der junge Fahrzeuglenker wich nach rechts aus und geriet mit dem rechten Reifen ins Bankett. Anschließend übersteuerte er nach links, woraufhin sich der Pkw quer stellte und seitlich in den Straßengraben prallte.

In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schließlich im Getreideacker auf dem Dach zum Liegen. Sowohl der Fahrer als auch der 21-jährige Beifahrer konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Beide wurden mit leichten Verletzungen in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Von dem entgegengekommenen Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um einen vermutlich weißen VW gehandelt haben könnte.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.