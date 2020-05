Fahr vor 58 Minuten

Auto angefahren: 8000 Euro Schaden

Am Dienstagmorgen wurde im Ortsteil Fahr am Main in der Straße "Schloßberg" ein geparkter Toyota angefahren. Die Besitzerin hatte um 8 Uhr ihren Pkw auf einem Grünstreifen entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Nach etwa einer Stunde kam sie zum Fahrzeug zurück und stellte die Beschädigung fest. Der Schaden beträgt etwa 8000 Euro. Aufgrund des Spurenbildes könnte es sich beim Verursacher um ein landwirtschaftliches Fahrzeug oder Anhänger gehandelt haben.