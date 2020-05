Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Weil er kurz abgelenkt war, ist ein 53-jähriger Arbeiter am Samstag in Marktbreit mit seinem Kleintransporter auf einen vor ihm fahrenden Audi aufgefahren. Die 30-jährige Audi-Fahrerin war auf der Staatsstraße von Ochsenfurt in Richtung Marktbreit unterwegs und musste auf Höhe des Bahnübergangs verkehrsbedingt abbremsen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro, teilt die Polizei mit.