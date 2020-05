Aus dem Volkacher Freibadgelände könnte ein Stadtpark werden

In manchen Freibädern muss man früh dran sein, um sich einen Schattenplatz zu sichern. In Volkach war das nie ein Problem: Viele große Bäume schmücken das weitläufige Gelände. Da das sanierungsbedürftige Freibad heuer seine Becken voraussichtlich nicht öffnen wird, war eben dieses schöne Gelände bislang abgeschlossen. Doch das könnte sich jetzt ändern.

Zum einen haben die Grünen am Montag einen Antrag an den Stadtrat gestellt, das Freibadgelände als Bürgerpark zu nutzen. Zum anderen hat Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU) noch am selben Abend in der Stadtratssitzung vergleichbare Pläne bekanntgegeben. Die Idee sei, die Flächen parkähnlich zu nutzen. "Wir haben uns darum schon gekümmert." So habe sein Fraktionskollege Stephan Dinkel etwa Angebote für die Bauzäune rund um die Schwimmbecken eingeholt und die Volkshochschule habe Interesse, dort Kurse anzubieten. Bäuerlein versprach, bis zur nächsten Stadtratssitzung am 8. Juni einen Plan zu entwerfen, wie man das Gelände nutzen könne.

Foodtrucks oder Freibadkiosk?

Im Gegensatz zum Bürgermeister, der die Verpachtung des Freibadkiosks in Erwägung zieht, stellen sich die Grünen die Öffnung des Geländes für Foodtrucks und Eiswagen aus der Gegend vor, um "frische und abwechslungsreiche Getränke und Speisen" anzubieten. Weiter heißt es in deren Antrag, dass Rasenfläche, Toilettenanlage, Beachvolleyball-Feld und alle Spielgeräte für Bürger und Gäste offen zugänglich sein sollen. Zudem regen die Grünen unter anderem die "Anschaffung eines Wasserspielgerätes oder Matschplatzes mit geringen Anschaffungs- bzw. Betriebskosten" an.

Einig scheinen sich jedenfalls alle zu sein, dass angesichts der Corona-bedingten Abstandsregeln mehr Platz für die Volkacher und ihre vielen Gäste dringend nötig sein wird. Die genaue Gestaltung eines möglichen Stadtparks hingegen dürfte in der nächsten Sitzung des Stadtrats muntere Diskussionen auslösen.

Zukunft des Schwimmbads ist offen

Die Zukunft des Freibads bleibt weiterhin ungewiss. Zwar hat die Stadt Volkach rund die Hälfte der angenommenen sechs Millionen Euro an Sanierungskosten als Förderung in Aussicht stehen, doch unterschrieben ist nichts. Der Stadtrat ist bei dem Thema eigentlich am Zug: Über eine Einleitung des vorgeschriebenen VGV-Verfahrens hätte eigentlich noch das alte Gremium abstimmen sollen. Doch dann kam Corona und mit der Krise viele Fragezeichen – auch im Volkacher Haushalt.