Aus dem Gericht: 1,88 Promille und "ein Schuss ins eigene Bein"

Eine Geburtstagsfeier im Oktober 2019 wird ein 17-Jähriger so schnell nicht vergessen. Trotz 1,88 Promille Alkohol im Blut hatte sich der junge Mann lange nach Mitternacht aufs Rad gesetzt. Weit kam er nicht. Eine Polizeistreife hatte ihn gestoppt. Jetzt gab es die Rechnung vor dem Kitzinger Amtsgericht: 400 Euro muss er zahlen und 30 Stunden soziale Hilfsdienste leisten.

Mit diesen Auflagen hat Kitzingens Jugendrichter Wolfang Hülle das Verfahren wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr eingestellt. Mit der Geldauflage und den Hilfsdiensten ist der 17-Jährige zwar ohne Urteil weggekommen. Mit dem lange ersehnten und auch beruflich notwendigen Führerschein wird er aber ein Problem bekommen. "Das ist Sache der Führerscheinstelle", sagte der Jugendrichter und fügte hinzu: "Die schauen bei 1,88 Promille genau hin."

Dass er sich mit der kurzen Radfahrt "einen Schuss ins eigene Bein gesetzt hat", hat der 17-Jährige längst eingesehen. Die Einsicht, die Reue, der relativ kurze Fahrweg von rund einem Kilometer und die Tatsache, dass nichts passiert ist, waren denn auch die Gründe für die Einstellung.

Wie es überhaupt zu der Fahrt gekommen ist, konnte sich der Jugendliche mit Hinweis auf leichte Erinnerungslücken nicht so ganz erklären: "Normalerweise bleibe ich bei Bier", sagte er dem Gericht. "Das andere Zeug schmeckt mir nicht." An dem Abend war es aber anders. Bekannte hätten ihn bei der Feier gedrängt, auch mal was Hartes zu trinken. Wodka ist es dann geworden.

Warum er sich dann weit nach 2 Uhr aufs Rad gesetzt hat, konnte er nicht mehr sagen. Nötig war es jedenfalls nicht. "Ich hätte übernachten können", sagte er und die Eltern standen zudem daheim bereit, um ihn abzuholen.

Dass er sich dennoch aufs Rad gesetzt hatte, hat er inzwischen bitter bereut. Zuhause gab es eine Standpauke und intensive Gespräche, auch mit den Freunden. Zu seinem Ausbildungsplatz am anderen Ende des Landkreises fahren ihn derzeit seine Eltern und holen ihn auch wieder ab. Das sollte eigentlich mit dem Erwerb des Führerscheins ein Ende haben. Das aber kann noch ein bisschen dauern, je nachdem, welche Hürden ihm die Führerscheinstelle in den Weg stellt.

Immerhin ist der junge Mann ohne Urteil davon gekommen und äußerte sich froh darüber: "So einen Mist möchte ich nicht noch einmal haben. Das war mir eine Lehre, wenn man sieht, was da alles dran hängt." Was zeigt: Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung.