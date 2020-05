Aufmerksame Passanten melden Unfallflucht

Am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr fuhr ein 68-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach aus einer Parkbucht. Beim Rückwärtsausfahren stieß er gegen einen Opel Agila. Beim Aufprall war auch ein lauter Knall zu hören, den mehrere Passanten auch aus 50 Metern Entfernung noch wahrnahmen. Ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, entfernte sich der Mercedes-Fahrer, heißt es im Polizeibericht. Die Passanten notierten sich das Kennzeichen. Kurz darauf kam der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug mehrmals zum Unfallort zurück, hielt aber trotz deutlicher und sichtbarer Handzeichen und Rufe der Passanten nicht an. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei stoppte den Unfallflüchtigen dann in der Dimbacher Straße. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.