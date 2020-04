Auffahrunfall auf der Hörblacher Straße: 5000 Euro Schaden

Zu einem Brand kam es kurzzeitig am Mittwochmorgen bei einem Auffahrunfall auf der Hörblacher Straße in Schwarzach. Hier fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Wagen –wie es im Polizeibericht heißt, aus Unachtsamkeit – auf einen Audi hinten auf. Dieser geriet hierbei kurzzeitig in Brand. Das Feuer konnte jedoch schnell von der eingesetzten freiwilligen Feuerwehr Schwarzach (fünf Helfer) abgelöscht werden, so die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.