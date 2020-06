Biebelried vor 22 Minuten

Auf Motorrad aufgefahren

Am Samstagmittag befuhr eine 37-jährige Hausfrau mit ihrem Seat die Kreisstraße in Biebelried und wollte nach rechts auf die Bundesstraße 8 in Richtung Würzburg abbiegen. Dabei folgte sie zwei Motorrädern. Als das erste Motorrad auf die B 8 einbog, ging die Pkw-Fahrerin davon aus, auch das zweite Motorrad folgen würde und fuhr deshalb an. Der 20-jährige Kradfahrer blieb mit seinem Kraftrad aber am Stop-Schild nochmals stehen. So fuhr die 37-Jährige leicht auf das Krad auf. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf über 1000 Euro.