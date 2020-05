Auf der Flucht Rauschgift in den Main geworfen

Dieser Fluchtversuch ist misslungen: Obwohl er am Samstag um 17.20 Uhr vor der Polizei geflüchtet ist und dabei sein Rauschgift in den Main geworfen hatte, erwartet einen polizeibekannten 19-Jährigen Mann jetzt eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der junge Mann zusammen mit einem Bekannten in Kitzingen im Schulhof auf, als eine zivile Streife der Kitzinger Polizeiinspektion ihn kontrollieren wollte.

Als der Mann die Beamten erkannte, flüchtete er und rannte über den Gustav-Adolf-Platz zum Oberen Mainkai. Von dort wollte er auf die Alte Mainbrücke gelangen. Auf seiner Flucht warf er ein kleines Plastiktütchen in den Main, das aber glücklicherweise nicht unterging. Kurz vor der Alten Mainbrücke wurde der Flüchtige eingeholt und festgenommen.

Das schwimmende Tütchen konnten die Polizisten aus dem Main fischen. Es enthielt eine geringe Menge einer verbotenen Kräutermischung.