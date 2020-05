Nordheim vor 1 Stunde

Auch auf Nordheimer Fährschiff besteht Maskenpflicht

Für lebhafte Diskussionen sorgte in der jüngsten Sitzung des Nordheimer Gemeinderats in der TSV- Halle der Antrag von Herbert Kram auf Isolierte Befreiung am Weinwirtschaftsgebäude in der Volkacher Straße 10.