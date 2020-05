Asphalt statt Pflaster in Etwashausen

Das schadhafte Pflaster an manchen Stellen in Etwashausen hat bald ausgedient. Nachdem der Stadtrat und die Verwaltung mehrere Anläufe unternommen hatten, die Stellen sanieren zu wollen, kommt es nun anders.

Der Stadtrat beschloss in seiner letzten Sitzung, nicht mehr auf eine teure und am Ende vielleicht doch untaugliche Sanierung zu setzen, sondern anstelle des hellen Pflaster in der Schwarzacher Straße und der Mainbernheimerstraße eine helle Asphaltdecke aufzubringen. Wie berichtet, war das Pflaster immer wieder bei Regen aufgeschwommen und hatte Fugen gebildet, die nicht ungefährlich waren. Firmen, die das Pflaster sanieren können, hatten unterschiedliche Lösungen vorgeschlagen, darunter sehr teure. Am Ende erschien dem Rat die Asphaltlösung als bezahlbar und dauerhaft.