Kitzingen vor 51 Minuten

Arbeitswelt: Albrecht Hack seit 25 Jahren im Vorstand

Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Kitzinger Land eG, Albrecht Hack, blickte am 1. Mai auf seine 25-jährige Vorstandstätigkeit zurück. Hack, der nach seiner Berufsausbildung zur damaligen Raiffeisenbank am Schwanberg eG gekommen war, hält der Genossenschaft bereits seit 1976 ununterbrochen die Treue, heißt es in deren Pressemitteilung. Er durchlief während seinen bald 44 Jahren in der Bank die Laufbahn vom Filialleiter bis zum Vorstandsvorsitzenden.