Geiselwind vor 19 Minuten

Andacht und Segen

Am Sonntag, 21. Juli, ist der Tag der Autobahnkirchen. In fast allen 45 Autobahnkirchen wird um 14 Uhr eine Andacht gefeiert und der Reisesegen gespendet, so auch in der Autobahnkirche in Geiselwind mit Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer. Musikalisch gestaltet wird die Wortgottesfeier von dem evangelischen Liederpfarrer Johannes M. Roth und Matthias E. Gahr von der Band Sternallee, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gottesdienstbesucher erhalten kostenlos Hefte mit Gebeten und Liedern für unterwegs, mehrsprachige Reisesegen, geweihte Kreuze, Parkscheiben sowie ein Verzeichnis der Autobahnkirchen in Deutschland. Eine Anmeldung für den Gottesdienst unter Tel.: (09556) 18530 ist erforderlich.