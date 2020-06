Anbauteile von Baustelle in Iphofen entwendet

In der Zeit von Mittwoch, 27. Mai, 17 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, ereignete sich am Bahnhof in Iphofen an einer Baustelle ein Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten laut Polizeiangaben zwei Anbauteile, jeweils circa 50 Zentimeter groß, Farbe silber/blau, die an einer abgestellten Rüttelbohle angebracht waren. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.