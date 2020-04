Österreichisches Kennzeichen in Marktbreit gestohlen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, ist in der Enheimer Steige in Marktbreit an einem geparkten Lkw das vordere amtliche Kennzeichen OP-267CL (Länderkennung Österreich) gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Der Lkw stand zuvor auf einem öffentlichen Parkplatz. Es entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.