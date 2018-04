Alexander Kreier hat eine Mission. Er will etwas verändern. Und die Chancen stehen gut. Seit ein paar Wochen ist er Vorsitzender des unterfränkischen Bezirksverbandes der Bayerischen Jungbauernschaft (BJB).

Rund 18 000 Mitglieder hat der Verein in ganz Bayern. In Unterfranken sind es 1275 Mitglieder. Klingt viel, ist für Alexander Kreier aber noch nicht genug. Er ist zuversichtlich, dass die Zahl steigen wird.

Mit 18 Jahren ist der Dornheimer in die BJB eingetreten. „Ich bin gleich zum Beisitzer gewählt worden“, erinnert er sich. Vier Jahre später der nächste Aufstieg, Kreier wurde zum zweiten Vorsitzenden bestimmt. Jetzt also der Vorsitz – oder, wie es der 28-Jährige lächelnd ausdrückt: „Ich bin jetzt Chef von dem Haufen.“

„Man hört ja fast kein gutes Wort mehr über die Landwirtschaft.“ Alexander Kreier, Bezirksvorsitzender BJB

Rund 100 Stunden hat er bislang Jahr für Jahr für das Ehrenamt investiert. Alexander Kreier ist klar, dass er als Vorstand noch ein wenig mehr Freizeit opfern muss.

Er macht das gerne, auch wenn er mit der heimischen Landwirtschaft und seinem Beruf als Maschinenführer eigentlich schon genug zu tun hat. Zumal er sich außerdem im Dornheimer Schützenverein, bei der Feuerwehr, im Musikverein und als stellvertretender Ortsobmann auch in Sachen Landwirtschaft engagiert. Für die BJB bringt er allerdings am meisten Zeit auf. „Ich mach das gerne“, versichert er. Vor allem, weil er klare Ziele vor Augen hat.

Kreier möchte die BJB in Unterfranken bekannter machen, mehr Mitglieder werben, den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft stärken. Mit den Berufsschulen möchte er sich deshalb besser vernetzen, bei großen Veranstaltungen wie etwa der Mainfrankenmesse mit seinen Mitstreitern noch präsenter sein. Vor allem möchte Kreier jedoch das teils schlechte Image der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit verändern, den Berufsstand besser darstellen. „In manchen Medien wird ja nur über die schwarzen Schafe berichtet“, bedauert er.

Glyphosat und Massentierhaltung sind die Themen, die die Berichterstattung in der Öffentlichkeit beherrschen. „Über die ganz normale Landwirtschaft wird nicht informiert“, ärgert er sich.

Entsprechend groß seien die Vorurteile – nicht nur bei der Stadtbevölkerung. Auch auf dem Land beobachtet Kreier eine wachsende Skepsis und Vorbehalte. „Man hört ja fast kein gutes Wort mehr über die Landwirtschaft“, bedauert er. Dabei würden die Kollegen ihren Teil dazu beitragen, die Natur zu erhalten, die Landschaft zu pflegen und das Brauchtum noch mit dazu. Kreier nennt als Beispiel die Tradition des Maibaumaufstellens und verweist auf die Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend „72 Stunden“. Oft seien es die landwirtschaftlichen Vereinigungen gewesen, die sich dabei über die Maßen engagierten. Die Gnodstädter Landjugend sei nur ein Beispiel von vielen.

All diese Punkte will er einer möglichst breiten Öffentlichkeit erläutern. In der BJB hat er dafür Rückhalt. „Wir sind uns alle einig, dass wir unseren Berufsstand besser darstellen müssen“, sagt er. Als Bezirksvorstand hat er dazu zumindest in Unterfranken Gelegenheit. Noch mehr Aufmerksamkeit erreicht in Bayern naturgemäß der Landesvorstand. Ein Amt, das Alexander Kreier in zwei Jahren zusätzlich bekleiden möchte.

Dann will er sich jedenfalls zur Wahl stellen, um sich drei Jahre lang mit aller Kraft und an vorderster Stelle für die Bayerische Jungbauernschaft einzusetzen. Mit 35 Jahren wird der Dornheimer im Jahr 2025 das Höchstalter für eine Mitgliedschaft in der Bayerischen Jungbauernschaft erreicht haben. Eines lässt sich jetzt schon mit großer Sicherheit vorhersagen: Alexander Kreier wird es auch danach nicht langweilig werden.