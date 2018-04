Alte Weinschätze und echte Exoten

In diesem Jahr feiert Nordheim am Main 1100 Jahre Ortsjubiläum. Gemeinde, Touristikrat und Betriebe haben sich eine Menge einfallen lassen, um das Jubiläum entsprechend zu begehen. Höhepunkt ist der Weltrekordversuch „Größte Weinprobe der Welt“ mit 1100 Weinen von 36 örtlichen Weinbaubetrieben am Samstag, 21. April. Die amtierende Nordheimer Weinprinzessin Vanessa Wischer verrät im Vorfeld einiges über den geplanten Rekord und die weiteren Aktionen im Jubeljahr.

Wer kam denn auf die Idee für eine Rekord-Weinprobe?

Vanessa Wischer: Ende 2015 begann die Planung unserer Jubiläumsveranstaltungen. Auch die Nordheimer Bürger waren eingeladen, sich Gedanken zu machen. Der Vorschlag mit der Rekord-Weinprobe kam aus der Bevölkerung. Und eigentlich war die Idee ja naheliegend: Nordheim ist die größte weinbautreibende Gemeinde in Franken, damit in Bayern – und wenn wir die 42 Betriebe im Ort auf unsere rund 1000 Einwohner umrechnen, gehören wir sicher zu den größten in Deutschland und darüber hinaus. Wer sollte so einen Rekord aufstellen können, wenn nicht wir?!

Keine Bedenken?

Vanessa Wischer: Das Organisationsteam war von Anfang an überzeugt, dass wir das schaffen: 1100 Weine ausschließlich aus Nordheimer Betrieben in einer öffentlichen Weinprobe. Und als wir bei den Winzern gefragt haben, waren die meisten spontan begeistert.

Und dann kam der Kontakt zum Rekord Institut?

Vanessa Wischer: Genau. Um die Aktion publik zu machen, wollten wir den Rekord offiziell anmelden. Als Partner konnten wir das Rekord Institut für Deutschland (RID) gewinnen, dessen Geschäftsführer als Rekordrichter vor Ort sein und den Rekord bestätigen wird. Da es einen Rekordversuch mit den meisten Weinen noch nicht gibt – es existiert lediglich ein Rekord bezüglich der Teilnehmerzahl – machte das RID die Vorgabe, dass mindestens 250 Weine zum Ausschank kommen müssen. Aber da wir 1100 Jahre Nordheim feiern, bringen wir auch 1100 Weine auf den Tisch.

Der Tisch in der Ortsmitte muss also ganz schön lang sein?

Vanessa Wischer: Ein Tisch? Die Winzer bauen ihre Weine auf Festgarnituren auf, je zehn Weine pro Tisch. Da kommen wir auf über 130 Tische. Das Ganze zieht sich als Rundgang durch die gesamte Dorfmitte.

Von welchen Jahrgängen sprechen wir denn?

Der älteste Wein in der Probe ist eine 1969er Spätlese aus Silvaner und Riesling. Acht Weine stammen aus den 70ern, 13 aus den 80ern, 32 aus den 90ern und 85 aus den 2000er Jahren. Bei den aktuellen Jahrgängen von 2015 bis 2017 sind es über 800. Der Weingenießer kann nach Herzenslust vergleichen, zum Beispiel aus über 240 Silvanern, 85 Weißburgundern, 75 Bacchus…

Dann sind darunter auch echte Raritäten beziehungsweise ganz besondere Weine?

Vanessa Wischer: Mal abgesehen von den alten Schätzen haben wir unter den über 30 verschiedenen Rebsorten von Albalonga bis Blauer Zweigelt auch echte Exoten wie zum Beispiel Fontanara, Ortega, Muscaris, Perle oder Huxelrebe. Dazu gibt es Orange Weine, auf der Maische vergorene Weine, Weine aus dem Barriquefass, in der Amphore vergorene Weine, Eisweine, Trockenbeeren- und Beerenauslesen. Und auch zahlreiche Medaillenträger…

Es sind allesamt Weine aus Nordheimer Betrieben. Sind die Winzer selbst auch vor Ort?

Vanessa Wischer: Ja, alle Winzer aus den 36 teilnehmenden Betrieben schenken ihre Weine persönlich aus und freuen sich darauf, mit den Besuchern über Wein zu philosophieren und zu „fachsimpeln“.

Die Weinprobe findet anlässlich des 1100. Geburtstags von Nordheim statt. Sind noch weitere Aktionen in diesem Jahr geplant?

Vanessa Wischer: Unsere Rekord-Weinprobe ist für uns der gefühlte Höhepunkt des Jubiläumsjahres, deshalb haben wir sie exakt auf den Jahrestag unserer Beurkundung, also unseren tatsächlichen „Geburtstag“. Aber wir haben uns noch eine Menge weiterer Jubiläums-Aktionen ausgedacht.

Zum Beispiel?

Vanessa Wischer: Gleich am nächsten Wochenende weihen wir unseren Erlebnisweinberg. Wir freuen uns, dass die Bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ihr Kommen angekündigt hat und Abt Michael Reepen aus Münsterschwarzach den Weinberg weihen wird. Während unseres Weinfestes vom 10. bis 13. Mai feiern wir am Samstag ein großes „Namensvettern-Treffen“. Dazu haben wir alle Gemeinden eingeladen, die ebenfalls „Nordheim“ heißen. Die meisten haben auch zugesagt.

Gibt es denn so viele?

Vanessa Wischer: Klar. Es kommen Abordnungen aus Nordheim vor der Rhön, Nordheim bei Bad Windsheim, Nordheim an der Bergstraße, aus unserer Partnergemeinde Nordheim en Alsace – und vier Personen fliegen aus Nordheim in Texas ein! Das wird einmalig! Am 20. Mai haben wir dann die Oldtimer der Sachs Franken Classic zu Gast, am 26. Mai gehen wir auf „SinnesWandeln“, eine kulinarische Genusswanderung durch die Weinberge, mit 6-Gänge-Menü und korrespondierenden Weinen. Es ist jeden Monat etwas Besonderes geboten.

Erzählen Sie.

Vanessa Wischer: Im Juni ist Weltpremiere unseres Laien-Theaterspiels zu historisch belegten Ereignissen aus dem frühen 19. Jahrhundert, im Juli veranstalten wir ein spektakuläres Tauziehen um unsere Mainfähre, im August haben wir das Jubiläumswochenende mit Offenen Höfen, Oldtimer-Traktoren und den „1. Fränkischen Winzerspielen“, im September Aromawanderungen zum Thema „Vom Rebstock ins Glas“. Im Oktober feiern wir mit unseren französischen Freunden 25 Jahre „Vive la Partnerschaft!“, im November wartet ein rustikales Schlachtschüssel-Essen mit Schnapsprobe. Ende November stellen wir den Weininsel-Christbaum auf, eine Metallkonstruktion mit 1100 Lichtern in Mini-Bocksbeuteln. Im Dezember machen wir bei der „Nacht der 1100 Lichter“ eine große Fackelwanderung durch die Weinberge ins Dorf und Ende Dezember bilden die Wein-Gala und schließlich das Versenken einer Zeitkapsel im Erlebnisweinberg den Abschluss. Und das sind nur die Highlights in jedem Monat! Wie Sie sehen, haben wir ein gut gefülltes Jahr vor uns und freuen uns auf viele Besucher, die mit uns feiern.