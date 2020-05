AELF-Veranstaltung zu Lehrgängen und Meisterprüfung abgesagt

Wegen der Corona-Krise findet die für den 14. Mai vorgesehene Veranstaltung zum Lehrgangsangebot und zur Meisterprüfung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) nicht statt.

Die geplante Info-Veranstaltung wird laut Pressemitteilung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Im Herbst 2020 soll ein neuer Lehrgang zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft in Unterfranken starten. Als Unterrichtsorte vorgesehen sind das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und die Klara-Oppenheimer-Schule in Würzburg. Der Unterricht findet von Herbst 2020 bis Frühjahr 2023 einmal pro Woche statt.

Informationen bei Veronika Mend am AELF Würzburg unter Tel.: (0931) 3806042 oder per E-Mail an ernaehrung-landwirtschaft@reg-ufr.bayern.de