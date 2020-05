Abgestellten Sattelzug beschädigt

Am Montagabend gegen 19 Uhr stellte ein Kraftfahrer auf dem Wendeplatz am Dreistock in Kitzingen vor der Einfahrt zum Steelpaint seinen Sattelzug ab. Als er kurz darauf zurückkam, bemerkte er ein abgerissenes Band am Tank der Sattelzugmaschine. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro.

Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.