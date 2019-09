A3 bei Geiselwind: Autofahrer überholt Polizeiauto mit über 150 km/h - und das in der 80er-Zone: Am Montagmorgen (2. September 2019) überholte ein Autofahrer auf der A3 bei Geiselwind (Landkreis Kitzingen) eine zivile Polizeistreife mit einem Tempo von 152 Stundenkilometern - erlaubt waren jedoch nur 80 Stundenkilometer. Dies berichtet die Polizei.

72 Stundenkilometer zu schnell

Die Polizisten waren gegen 8.30 Uhr auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Geiselwind wurde die Streife plötzlich von einem Wagen mit einem Tempo von 152 Stundenkilometern überholt. Als Pech für den Autofahrer erwies sich hierbei, dass in diesem Bereich aufgrund einer Fahrbahnverengung lediglich 80 Stundenkilometern erlaubt waren und es sich bei der Streife um ein Fahrzeug handelte, dass zur Geschwindigkeitsmessung per Video unterwegs war.

Punkte und Fahrverbot

Der 24-Jährige, der sich auf dem Weg nach England befand, musste zur Sicherstellung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens einen Betrag von 468,50 Euro bei den Beamten hinterlegen. Ihn erwarten außerdem zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Erst am Freitag (30. August 2019) verletzte ein 33-Jähriger einen Polizisten bei einer Kontrolle auf der

A9 bei Nürnberg. Als sich der Beamte den Führerschein des Mannes zeigen ließ, gab der BMW-Fahrer plötzlich Gas und streifte dabei den Polizisten mit dem Auto.