Zylinderschlösser zugeklebt

Vor neun Tagen wurde in der Fichtenstraße in Wiesentheid die Hauseingangstür an einem Einfamilienhaus beschädigt. Der unbekannte Täter hatte sowohl an der Eingangstüre, als auch an den beiden Seitentüren der Garage die Zylinderschlösser mit einem Klebstoff massiv verklebt. Die Schlösser waren dermaßen beschädigt, dass sie ausgetauscht werden mussten. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Den Tatzeitraum gibt die Polizei Sonntagnacht bis zum Montagnachmittag an. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnt.