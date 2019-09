Kitzingen vor 1 Stunde

Zwischen Autos eingeklemmt

Eingeklemmt und leicht verletzt wurde eine Frau am Donnerstag um 15 Uhr in der Kaiserstraße vor dem Optik-Geschäft Frankonia in Kitzingen. Eine 63-Jährige klemmte die Frau zwischen ihrem und dem Auto des Opfers ein, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch schnell ermittelt werden. Bis auf die leichte Verletzung entstand kein Schaden.