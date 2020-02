Schernau vor 51 Minuten

Zweite Spielebene eröffnet

Einen ganz besonderen Grund zum Feiern gab es laut Pressemitteilung im Kindergarten Sonnenschein in Schernau. Die neu eingebaute zweite Spielebene wurde eröffnet. Christian Kraus, ein Kindergartenvater, hat das Projekt in die Hand genommen, geplant, organisiert, durchgeführt und eingebaut. Dank zahlreicher Spenden der Schernauer anlässlich des Geburtstagssingens der Kindergartenkinder, einer Spende der Sparkasse Kitzingen und der Firma Greenovative GmbH sowie der Unterstützung durch die Firma Jürgen Haag und weiterer Kindergarteneltern und Gemeindemitglieder konnte der neue Spielbereich für die Kinder finanziert und in Eigenregie verwirklicht werden. Begeistert nahmen die Kinder nach der Einweihung hier ihre neue zweite Spielebene in Augenschein, ebenso Kindergartenleiterin Petra Koch, Christian Kraus, Siegfried Voltz vom Kirchenvorstand in Schernau, Bürgermeisterin Christine Konrad und Marion Essmann-Rösser von der Sparkasse Kitzingen.