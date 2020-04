Zweiradfahrer verletzt sich bei Notbremsung in Dettelbach

Am Freitag gegen 15.40 Uhr bog eine 40-jährige Hyundai-Fahrerin vom Gelände einer Tankstelle in Dettelbach nach links auf die Staatsstraße 2450 ein, um in Richtung Schwarzach weiter zu fahren. Hierbei übersah sie laut Polizeibericht einen 57-jährigen Zweiradfahrer. Dieser stürzte beim Bremsen und erlitt neben Abschürfungen auch eine Stauchung der linken Hand. Nachdem der Gestürzte über Unwohlsein klagte, musste ein Rettungswagen hinzugezogen werden, der den Verletzten ins Krankenhaus brachte. Der Schaden beträgt um die 1000 Euro.