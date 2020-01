Zweiradfahrer übersehen

Am Freitagnachmittag war ein 56-jähriger VW-Fahrer in der Mainstockheimer Hauptstraße aus Dettelbach kommend in Richtung Kitzingen unterwegs. Beim Linksabbiegen in Höhe der Kläranlage übersah der Mann einen 17-jährigen Zweiradfahrer, der die Gegenrichtung befuhr. Der junge Mann kippte durch den darauffolgenden Anstoß zur rechten Seite hin und zog sich vermutlich eine Unterschenkelfraktur zu. Der Schaden wird auf 4300 Euro geschätzt. Ein dem VW nachfolgender Wagen,den ein 49-Jähriger lenkte, erfasste die Situation zu spät und fuhr seinerseits auf den Linksabbieger auf. Hierbei entstand nochmals ein Schaden von 3500 Euro.