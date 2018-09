Obernbreit vor 2 Stunden

Zweiradfahrer stürzt beim Überholen

In der Marktbreiter Straße in Obernbreit wollte am Mittwochnachmittag ein 39-jähriger Autofahrer nach links abbiegen. In diesem Moment setzte ein 17-jähriger Kradfahrer zum Überholen an. Dabei kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge und der Zweiradfahrer stürzte zu Boden, verletzte sich laut Polizei aber nicht. Der Schaden beträgt 550 Euro.