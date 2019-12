Westheim vor 26 Minuten

Zweiradfahrer rutscht gegen Autoheck

Am Freitag gegen 7.15 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Alfa Romeo die Staatsstraße vom Biebelrieder Ortsteil Westheim in Richtung Kaltensondheim. Da sich nach Westheim bereits ein Verkehrsunfall ereignet hatte und die Verkehrssituation etwas unübersichtlich war, bremste der Alfa-Fahrer bis zum Stillstand ab. Ein hinter ihm nachkommender 17-jähriger Leichtkraftradfahrer bemerkte laut Polizeibericht zu spät, dass der Wagen vor ihm stand. Er bremste zwar noch, rutschte aber in das Heck des Autos. Der Leichtkraftradfahrer wurde mit Verdacht auf Frakturen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt um die 3500 Euro.