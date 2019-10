Zweimal rannten Rehe vors Auto

Zwei Wildunfälle passierten im Bereich der Kitzinger Polizei.

Am Mittwochabend fuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Fiat von der Autobahnanschlussstelle in Richtung Marktbreit. Kurz vor dem Parkplatz sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug erfasst. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Am Donnerstagmorgen war ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer von Rehweiler in Richtung Abtswind unterwegs. Im Bereich des Waldgebietes Fuchsstadt sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Suzuki erfasst. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, teilt die Polizei mit.