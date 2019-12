Zweimal gegen Autos gestoßen

Am Dienstagnachmittag parkte ein Mann in der August-Gauer-Straße auf einem Parkplatz aus einer Parklücke und stieß dabei laut Polizeibericht gegen einen dahinter stehenden VW. Dieser wurde an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Bereits am Dienstagmorgen fuhr ein 34-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Radlader am Oberen Mainkai an einer Baustelle rückwärts und stieß gegen einen dahinter fahrenden Kia. Dieser wurde am Heck beschädigt, der Schaden liegt bei 3000 Euro.