Zweimal Fahrzeuge übersehen

Am Donnerstagabend fuhr eine 50-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in der Kitzinger Lindenstraße aus einem Parkplatz in die Fahrbahn ein. Dabei übersah die Frau einen von links kommenden Mercedes. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von etwa 1300 EUR.

Am Nachmittag desselben Tages war ein 28-Jähriger mit seinem Kleintransporter in der Hauptstraße in Volkach vom Fahrbahnrand aus angefahren. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann gegen einen links daneben fahrenden Seat. Dieser wurde an der rechten vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.