Zwei neue Ehrenmitglieder für Iphofens Schützengesellschaft

Der Höhepunkt der Sebastianifeier der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft von Iphofen war die Ernennung von Baldwin Knauf und Heinrich Wirsching durch Schützenmeister Rudolf Rüttger zu Ehrenmitgliedern des Vereins.

Neue Ehrenmitglieder

Beide sind langjährige Mitglieder und hatten für die Schützen stets ein offenes Ohr. Knauf ersparte ihnen viele Ausgaben durch das kostenlose Auftreten der Bergmannskapelle Knauf und Heinrich Wirsching stellte Weinpräsente umsonst zur Verfügung. Der Schützenmeister überreichte beiden eine Ernennungsurkunde.

Rüttger freute sich, seinen Vorgänger Josef Pfannes, der die Schützengesellschaft 28 Jahre lang geführt und federführend den Um- und Neubau des Schützenhauses verantwortet hatte, begrüßen zu dürfen. Er und Gauschützenmeister Siegfried Weinig ehrten zudem mehrere langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue:

Seit 60 Jahren Mitglied

Paul Wolf ist seit 60 Jahre bei den Schützen. Leni Neubert, Bärbel Roßkopf und Elfriede Guckenberger sind seit einem halben Jahrhundert dabei. Auf 25 Jahre können Bastian Birnack, Florian Birnack, Bernd Detzelhofer, Wolfgang Gimpl, Richard Götz, Julia Guckenberger, Sanda Guckenberger, Thilo Kirchner und Carina Schröder zurückblicken.

Rüttgers Gruß galt auch Bürgermeister Josef Mend, der letztmals als Schützenkommissar an der Veranstaltung teilnahm, sowie Pater Adam Was, der den Festgottesdienst hielt. Die Bergmannskapelle Knauf mit Dirigent Johannes Wandler unterlegte die Feier musikalisch. Sie stimmten die "Schützenliesel" zum Ehrentanz des Schützenmeisters mit Erika Vieres an.

600 Jahre Schützenverein

2020 ist für die Schützengesellschaft ein besonders Jahr: Iphofens ältester Verein wird 600 Jahre alt. Deswegen gibt es am Winzerfestsonntag einen Jubiläumsumzug zum Abschluss des Main-Steigerwald-Bund-Schießens und der Festkommers geht am 25. April über die Bühne.

Zum Abschluss der Feier schritten Rüttger und sein Stellvertreter Marc-Andre Behrendt zur Preisverteilung des Sebastianischießens. Sieger des Schießens waren Rudolf Rüttger (Ruck-Auflage), Heinrich Ziegler, Erich Hammer, Georg Sulzbacher, (alle Ehrenmitglieder-Wertung), Wolfgang Ziegler (Wirsching-Preis), Udo Bernhardt (Guckenberger-Geburtstagsscheibe, Popp-Scheibe, Neubert-Geburtstagsscheibe, Meister-Senioren, Festscheibe, Glück-Luftgewehr), Vivien Amend (Jugend), Heike Guckenberger (Damen), Christian Schröder (Meister-Luftgewehr), Glück-Luftpistole), Marc-Andre Behrendt (Meister-Luftpistole, Roßkopf-Stiftung, Pfriem-Geburtstagsscheibe), Wolfgang Gimpl (Überraschungsscheibe), Christian Keysers (Stiftung Silbertaler), Heinrich Ziegler (Meister KK), Hans Ruck (Glück KK).