Repperndorf vor 24 Minuten

Zwei langjährige Mitarbeiterinnen verabschiedet

Rund 40 Jahre lang hat Maria Oerter ehrenamtlich als Gemeindehilfe in der evangelischen Kirchengemeinde Repperndorf mitgearbeitet, den Gemeindeboten verteilt und für die Diakonie gesammelt. Nun wurde sie mit großem Dank im Gottesdienst am ersten Advent als Mitarbeiterin verabschiedet, so eine Pressemitteilung.