Volkach vor 39 Minuten

Zwei junge Schlagzeugsolisten treten in Volkach auf

Die Schlagzeuger Elias Dietrich und Christoph Dusel treten am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr zusammen mit dem Symphonischen Blasorchester in der Mainschleifenhalle auf. Sie präsentieren ihre Solokonzerte aus der erfolgreich absolvierten Goldprüfung des Nordbayerischen Musikbundes beim Jahreskonzert der Volkacher Blasorchester, heißt es in einer Pressemitteilung. Elias Dietrich bringt den dritten Satz aus dem Concertino für Schlagzeug von James Curnow zu Gehör. Diverse Schlag- und Perkussionsinstrumente, wie kleine Trommel, Tamburin oder Triangel, werden eingesetzt. Virtuos und dabei hoch musikalisch interpretiert Christoph Dusel die Toccata aus dem Concertino für Marimbaphon und Orchester von Alfred Reed. Den Zuhörer erwartet ein Boogie mit Jazzfeeling und virtuosen Soloelementen. Beide Nachwuchstalente kommen aus der Schlagzeugklasse der Volkacher Musikschule, die von Oliver Schwab, erster Schlagzeuger am Mainfranken Theater Würzburg, fachlich betreut wird. Der Eintritt ist frei.