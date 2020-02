Zwei gute Nachrichten aus dem Stadtrat für Obervolkach

Die Obervolkacher können sich freuen: Zum einen hat das lange Warten auf ein neues Feuerwehrhaus voraussichtlich ein Ende, zum anderen bekommt das Vereinsheim der Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO) einen barrierefreien Zugang. Und diesen bezuschusst die Stadt Volkach nicht mit den sonst üblichen zehn, sondern mit 25 Prozent. Darauf einigte sich der Volkacher Stadtrat am Montagabend einstimmig.

Mehr Unterstützung für Barrierefreiheit

Dieser Entscheidung vorausgegangen war eine kurze Diskussion über die Höhe des Zuschusses. Robert Amling (FWG) schlug vor, "in diesem Sonderfall" ein Drittel der Kosten zu bezahlen. Schnell wurde jedoch klar, dass es keine gute Idee wäre, eine einmalige Ausnahme zu machen. Doch es herrschte Einigkeit, dass Maßnahmen zur Barrierefreiheit mehr Unterstützung verdient haben.

So fasste der Stadtrat den Beschluss, vom Umbau am KVO-Heim, der voraussichtlich rund 10 000 Euro kosten wird, 25 Prozent (höchstens 2500 Euro) zu bezahlen. In Zukunft will man das bei derartigen Verbesserungen für Menschen mit Behinderung grundsätzlich so handhaben und ein Viertel dieser Kosten übernehmen.

Grundstück für Feuerwehrhaus gefunden

In der nichtöffentlichen Sitzung behandelte der Stadtrat zudem den Grundstückskauf für ein neues Feuerwehrhaus in Obervolkach. Wie Bürgermeister Peter Kornell (FWG) auf Nachfrage mitteilte, habe man diese Investition einstimmig beschlossen. Fündig wurde man am Ortseingang von Obervolkach auf der rechten Seite, vor der alten Tankstelle. "Wir glauben, dass das ein sehr guter Standort ist", freute sich Kornell.