Markt Einersheim vor 2 Stunden

Zwei große Investitionen für die Kirchengemeinde

„Machen wir das Unangenehme zuerst“, meinte der evangelische Dekan Markt Einersheims, Ivo Huber, einleitend in der Ratssitzung am Mittwoch. Er informierte nach Beschwerden aus der Bevölkerung, dass jetzt ein Gutachten vorliege, nachdem die normale Verwesungsdauer von 20 Jahren im Alten Friedhofsteil nicht mehr gegeben sei. Der Dekan gab zu bedenken, dass es die Alternative des Bauens von Grabkammern samt Drainagesystem gebe, was nicht billig werde.