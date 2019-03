Zwei der besten Lateinschüler Bayerns

Dass sehr gute Schüler das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach besuchen, die sogar zu den besten Bayerns gehören, haben Anna Schlachter und Lisa Witzel aus der Q12 bei ihrer Teilnahme am Landeswettbewerb „Alte Sprachen“ gezeigt. Beiden gelang es, ihr umfangreiches Wissen bei der Übersetzung eines anspruchsvollen Originaltextes des lateinischen Schriftstellers Tacitus erfolgreich unter Beweis zu stellen, so die Schule in einer Pressemitteilung. Auch zusätzliche Aufgaben, die Sprachgefühl, Allgemeinbildung, Kombinationsfähigkeit und Kreativität voraussetzen, bewältigten sie „summa cum laude“. Beide gehören jetzt offiziell zu den 50 besten Lateinschülern Bayerns. Sie wurden daher vom Kultusministerium und der Elisabeth-J.-Saal-Stiftung mit einer Urkunde in lateinischer Sprache sowie mit Buchpreisen ausgezeichnet.