Zwei betrunkene Gäste vergriffen sich am Wirt

Am Sonntag gegen 0.25 Uhr kam es zu einem Streit in einem „Cafe“ in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen.

Ein 47-jähriger Stammgast begann nach ausgiebigem Alkoholkonsum im Lokal zu randalieren, schreibt die Kitzinger Polizei. Nachdem einige Gläser zu Bruch gegangen waren, setzte ihn der Wirt vor die Tür, was der Gast ihm mit einem Schlag ins Gesicht quittierte. Ein vor der Türe wartender weiterer Gast packte den Wirt zusätzlich am T-Shirt und zerriss es. Auch ein geringer Glasschaden entstand bei dieser Gelegenheit.

Nachdem der Wirt und ein Helfer nicht in der Lage waren, der weiterhin randalierenden Personen Herr zu werden, riefen sie die Polizei. Sie nahm die Aggressoren in Gewahrsam. Die beiden Delinquenten hatten exakt die gleichen Promillewerte von 2,48, wie ein Alkoholtest zum Vorschein brachte.