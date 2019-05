Zwei beschädigte Autos, ein kaputter Zaun

Zaun kaputt: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag wurde der Polizeiinspektion Kitzingen eine Verkehrsunfallflucht mitgeteilt. Ein bislang unbekannter Lastwagen blieb im Zeitraum vom 24. Mai, 18 Uhr, bis 25. Mai, 7 Uhr, in Kitzingen, Am Dreistock, auf Höhe Hausnummer 11, an einem Grundstückszaun hängen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.

Zwei Autos beschädigt

Von Freitagabend, 22 Uhr bis Samstag, 16 Uhr, wurde in Kitzingen, Würzburger Straße 19, ein geparkter schwarzer BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter verkratzte die Beifahrerseite. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Zu einer weiteren Beschädigung kam es von 21 Uhr bis 9 Uhr in Hörblach. In der Kitzinger Straße Höhe Hausnummer 63, wurde die hintere linke Kofferraumtür von einem dort geparkten Kleintransporter Toyota eingedellt. Schaden: 1000 Euro.

