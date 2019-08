Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Am Dienstagfrüh kam es in Hörblach, an der Einmündung zur Bundesstraße 22 in die Kitzinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht bog eine 32-Jährige mit ihrem Auto von der Bundesstraße nach links in die Kitzinger Straße ein. Dabei übersah die Frau einen entgegenkommenden Opelfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hörblach war mit drei Helfern vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.