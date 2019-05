Zwei Verletzte beim Vatertags-Ausflug

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 17-jähriger Junge mit seinem Vater auf einem Leichtkraftrad in Rödelsee (Lkr. Kitzingen) in der Weinbergslage Schwanleite einen Weinbergsweg in östliche Richtung. Der Fahrer erkannte die nahende Einmündung zur Kreisstraße 56, die zum Schwanberg hinauf führt zu spät, bremste noch ab, prallte aber dennoch gegen einen vom Schwanberg abfahrenden Pkw, so die Polizei.

Während der Junge nur leicht verletzt wurde, erwischte es den Sozius etwas schwerer. Der 43-jährige Vater musste mit dem Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Am beteiligten Chrysler und dem Leichtkraftrad entstanden Schäden von etwa 9000 Euro. Die Feuerwehr Rödelsee war mit zwölf Kräften an der Unfallstelle eingesetzt.