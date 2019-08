Dettelbach vor 23 Minuten

Zwei Verletzte bei Unfall

Am Dienstagabend befuhr laut Polizeibericht eine 18-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Staatsstraße 2450 zwischen dem Mainfrankenpark und Dettelbach. An der Einmündung nach Neuses am Berg fuhr die Frau aus Unachtsamkeit auf einen haltenden Audi auf. Hierbei wurden beiden Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12 000 Euro.