Zwei Verletzte: Autor rutscht in den Gegenverkehr

Ein 20-jähriger Ford-Fahrer war am Freitag gegen 5.15 Uhr von der Staatsstraße bei Marktsteft in die Marktbreiter Straße eingebogen. In der folgenden Rechtskurve kam der Ford auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und auf die Gegenfahrspur. Dort rutschte der Wagen frontal in einen entgegenkommenden Opel eines 39-Jährigen.

Der Ford-Fahrer wurde leicht, der Opel-Fahrer mittelschwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 21 000 Euro.