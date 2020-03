Zwei Unfallfluchten in Kitzingen

Am Freitagmittag hat ein 49-jähriger Kraftfahrer mit seinem Mercedes Sprinter beim Rangieren am Klettenberg einen neben der Straße befindlichen Stromverteilerkasten angefahren und beschädigt. Der Fahrer flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, konnte sich das Kennzeichen merken und verständigte die Polizei. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Schaden an dem Schaltkasten beläuft sich auf einige hundert Euro.

Ein 26-jähriger Elektroniker war am Freitag gegen 10.40 Uhr mit seinem Firmenfahrzeug, einem Opel Astra, auf der Staatsstraße von Kitzingen in Richtung Volkach unterwegs. Kurz vor der Autobahn überholte er laut Polizeibericht einen vor ihm langsam fahrenden Traktor mit Anhänger. Noch während des Überholgangs wurde der Astra von einem Opel Insignia, überholt, so dass gleichzeitig drei Fahrzeuge nebeneinander fuhren. Der Fahrer des Insignia scherte nach dem Überholen so knapp vor dem Opel Astra nach rechts ein, dass es zu einer seitlichen Berührung der beiden Pkws kam. Dadurch wurde die vordere Stoßstange des Opel Astra abgerissen. Der Schadenverursacher fuhr unvermindert weiter. Der Sachbearbeiter der Kitzinger Polizei ist nun auf der Suche nach dem Traktorfahrer als Zeugen.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.