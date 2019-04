Zwei Unfallfluchten  einer wurde beobachtet

Beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Marktbreiter Straße in Kitzingen, blieb ein ein 86-Jähriger am Dienstagmorgen an einem geparkten BMW hängen. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich allerdings sein Kennzeichen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht, teilt die Polizei mit.

Hinweise für Unfallflucht in Volkach erbeten

Auf einem Parkplatz in Volkach kam es am Dienstagabend zwischen 18 und 18.15 Uhr zu einem ähnlichen Unfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß in der Dimbacher Straße mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Ford. Dieser wurde an der linken hinteren Stoßstange beschädigt, der Schaden beträgt rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09 321) 14 10.