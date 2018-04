Zwei Tote zum Auftakt des Jahres

Das erste Quartal 2018 werden die Kitzinger Feuerwehrler nicht so schnell vergessen. Sie mussten 62 Mal ausrücken. Die fünf Einsätze mit zwei Toten, vier Schwerverletzten und einem hohen Sachschaden auf den beiden Autobahnen A3 und A7 hat die Feuerwehr am meisten gefordert.

Schwierig und lange

Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren schwierig und haben viel Zeit gefordert, heißt es im jüngsten Quartalsbericht der Freiwilligen Feuerwehr Kitzingen. Dazu mussten die Kitzinger noch zu einem Pkw-Unfall und einem Autobrand auf der Autobahn ausrücken.

Aber auch in und um das Kitzinger Stadtgebiet waren die Feuerwehrler gefordert. So wurden sie zu drei Verkehrsunfällen in der Stadt und zu einem Unfall auf der Staatsstraße gerufen. Einmal musste die verschmutzte Fahrbahn gereinigt werden.

Die meisten Alarmierungen (15) haben im abgelaufenen Quartal automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst. Die sind weiterhin der Spitzenreiter. Dicht gefolgt von sieben Türöffnungen, für die der Rettungsdienst oder die Polizei die Feuerwehr gerufen hatte. Viermal war die Drehleiter zur Unterstützung für den Rettungsdienst im Einsatz.

Drei Brände – ein Zimmer, ein Kamin und ein Roller mussten gelöscht werden. Bei drei weiteren Brandalarmen war das Eingreifen nicht mehr erforderlich.

Nur noch tot geborgen

Einmal sind die Kitzinger zur überörtlichen Hilfe mit der Drehleiter zu einem Wohnungsbrand nach Marktsteft gerufen worden. Dort konnte der Bewohner nur noch tot geborgen werden, so die Bilanz der vergangenen drei Monate. Ein ausgelöster privater Rauchmelder und drei Brandnachschauen, bei denen in allen Fällen kein Schaden vorlag, gehören zudem in die Kategorie Brand.

Unwetter

Sieben technische Hilfeleistungen wie ein umgestürzter Baum, eine Tierrettung, zweimal Wasser im Keller sowie drei Eigentumssicherungen wurden zudem in den vergangenen drei Monaten abgearbeitet. Auch die Kontrolle einer Wohnung, in der ein Bewohner Gasgeruch festgestellt hatte oder das Ausleuchten eines Landeplatzes für den Rettungshubschrauber, gehörten zu dem Einsatzspektrum. Einer Person, die von der Brücke zu springen drohte, konnte ebenfalls geholfen werden, heißt es am Ende der Aufstellung, die noch zwei Sicherheitswachen und drei Einsätze der Notfallseelsorge enthält.