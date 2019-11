Zwei Tage lang Volkacher Weihnachtsstraße

Vorweihnachtlicher Glanz, Glühweinduft und stimmungsvolle Musik entlang einer ganzen Straße: Am Wochenende, 30. November und 1. Dezember, öffnet die Volkacher Weihnachtsstraße. An zahlreichen Verkaufsständen bieten Gastronomen, Kunsthandwerker und Kaufleute am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr viel Vorweihnachtliches an: von Glühwein über Adventsdekoration bis hin zu Geschenkideen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für Kinder wird wohl das Mainschleifen-Christkind der Größte auf der Weihnachtsstraße sein. Das Christkind und sein Gefolge - Engel, Nikolaus und Knecht Ruprecht - werden an beiden Tagen jeweils um 16 Uhr am Marktplatz die Kinder in der Stadt beschenken. Weitere Attraktionen sind der Kirchenflohmarkt und das Nostalgiekarussell am Marktplatz. Im Schelfenhaus ist Märchenerzählerin Heidi Andriessens am Sonntag ab 13 Uhr zu Gast und erzählt unbekannte Märchenschätze. Auch die Kinderbackstube gegenüber dem Hotel "Vier Jahreszeiten", in der jedes Kind seine eigenen Plätzchen backen kann, ist wieder aktiv.

Während der Volkacher Weihnachtsstraßeist der gesamte Altstadtbereich zwischen dem Oberen Tor, Josef-Wächter- und Spitalstraße gesperrt. Parkmöglichkeiten gibt es auf den großen Parkplätzen rund um die Stadt (Bahnhof, Weinfestallee, Schwimmbad, Friedhof, Mainschleifenhalle, Schulzentrum).