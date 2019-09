Zwei Tage Wein lang probieren

Eine Weinprobe der Superlative erwartet Gäste aus Nah und Fern laut Pressemitteilung der Touristinfo Volkach zwei Tage lang beim sogenannten Mainschleifen-Weintasting 2019. Hinter diesem Namen verbirgt sich die größte Freiluft-Vinothek der Mainschleife, heißt es weiter. 112 Frankenweine auf einen Streich gilt es am Samstag, 14. September, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 15. September, von 11 bis 18 Uhr zu verkosten.

Der Marktplatz von Volkach verwandelt sich an diesen beiden Tagen in eine große fränkische Regionalvinothek mit Weinen aus Wipfeld, Obereisenheim, Untereisenheim, Stammheim, Zeilitzheim, Obervolkach, Astheim, Escherndorf, Fahr, Nordheim, Sommerach und Volkach.

56 Weingüter stellen ihre Weine für diese regionale Verkostung zur Verfügung. 32 Rebsorten können Weingenießer kennenlernen. Der Silvaner stellt bei den Rebsorten den Löwenanteil in Sachen Vielfalt, so die Mitteilung. 19 verschiedene Silvaner gibt es im Ausschank. Die Rebsorte Riesling ist 14 Mal vertreten. Seltene Rebsorten, wie zum Beispiel Muskateller oder Morio Muskat, gilt es ebenfalls zu verkosten. Burgundersorten-Freunde dürfen sich auf eine Auswahl von elf Weinen freuen.

Neun Proben für zwölf Euro

So funktioniert es: Rund um den Marktplatz werden Verkostungsstationen aufgebaut. An jeder Station werden je nach teilnehmender Weingutszahl ein Ort oder mehrere Ortschaften zugleich präsentiert. Der Gast kauft sich einen Verkostungspass und kann je nach gewählter Probenzahl eine Weinreise rund um die Mainschleife starten. Der Einstiegspass umfasst drei Proben und kostet vier Euro. Sechs Proben gibt es für acht Euro und neun Proben für zwölf Euro.

Auch Musik wird es an den Nachmittagen geben. Am Samstag ist Johnny B von 13 bis 18 Uhr zu Gast. Am Sonntag gibt es eine Schlager und Oldie-Zeitreise von 13 bis 17 Uhr mit dem Boulevard Ensemble. Sollte das Wetter zum Mainschleifen-Weintasting unbeständig sein, findet die Veranstaltung im historischen Rathaus im Herzen der Altstadt von Volkach statt.