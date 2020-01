Zwei Stimmen und zwei Gitarren im Main-Street-Café

Die Sängerin, Liedermacherin und Gitarristin Suzan Baker gastiert mit dem Gitarrenvirtuosen Dennis Lüddicke, am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr im Mainstreet-Café in Dettelbach.

Die Songs von Suzan Baker bestechen durch ihre bildreiche Lyrik, die in Verbindung mit einer einprägsamen Melodik und durch die außergewöhnliche Stimmpräsenz der Künstlerin zusätzlich an Tiefe und Nuance gewinnt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zusammen mit Dennis Lüddicke, dessen Gitarrenkünste flamencogeprägt sind, bilde sich eine musikalische Symbiose von bemerkenswerter Bandbreite. Mit Charme und Esprit verstehen es die beiden Künstler ihre Zuhörer mit ausgefallenen Eigeninterpretationen von Songs aus den unterschiedlichsten Genres in den Bann zu ziehen und nehmen diese mit auf eine musikalische Reise durch Jazz, R'n'B, Pop, Rock, Alternative, Reggae, Latin und Soul.

Karten gibt es in der Tourist-Information Sommerhausen, Tel.: (09333) 8256 und an der Abendkasse.